憂萊豬製糉子出售　副市長倡設台產豬肉專區

台灣桃園市副市長蘇俊賓周四（29日）在行政院院會上指出，自台灣2021年開放含瘦肉精「萊克多巴胺」肉品進口以來，今年首度在邊境驗出萊豬，適逢端午節，許多民眾購買肉品存有疑慮，呼籲政府加強邊境查驗、市面肉品標示查核、推廣優質台產豬肉，化解民眾疑慮。

蘇俊賓表示，今年4月底、5月初中央在邊境查驗出3批、約70噸含萊克多巴胺肉品，是開放萊豬進口以來首度發生。民眾真正在乎的是零檢出，或至少可以自主選擇不含萊克多巴胺的肉品，建議中央設置台產豬肉專區，鼓勵民眾支持台產肉品，由院長卓榮泰帶頭，更能提升豬農信心。桃園農業局已跟大賣場通路業者合作推廣優質台產生鮮肉品，設置在地農產品專區，台產豬肉優質及不含添加物的特性，讓民眾吃得更安心。

蘇俊賓又指，中央應該增加邊境管制的檢驗批次與量能，應該逐批檢驗。他強調，源頭檢驗遠比各縣市政府末端稽查有效，呼籲食藥署加強市面上豬肉的原產地標示查核，以桃園為例，開放萊豬進口已累計稽查逾9萬件豬肉產品，其中40件標示不符原產地規定，中央與地方應攜手加強稽查強度，確保民眾可完整掌握肉品來源。