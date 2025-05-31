同案兩份判決書判決結果相反　法官認失誤

內地律師王良斌一連兩天收到自己代理的民事股權糾紛案判決書，但判決結果截然相反。王良斌與原告企業代表到河南省信陽市平橋區法院了解情況，此案的主審法官李夏（化名）多次道歉，指是工作人員疏忽誤發判決書初稿給原告，承認工作存在失誤，未有作廢此份初稿是自己的責任。

原告代理律師王良斌周四（29日）表示，案件原告企業以收購被告企業股權的形式支付一筆資金，協議透過被告企業拿到一塊信陽國家高新技術產業開發區的國有建設用地建商品房。結果雙方企業均未取得土地使用權，被告企業退款後，原告認為資金一進一出導致損失幾千萬元（人民幣，下同）利息，要求對方賠償500萬元（約552萬港元）未果，遂將其告上法庭。

王良斌收到第一份判決書顯示勝訴，法院要求被告企業在兩年內向原告賠償，惟律師和原告都未注意此份判決書的落款處沒有加蓋法院院印。第二份判決書則顯示敗訴，法院駁回原告全部訴訟請求，落款處有法院印章，可見此是一份生效的判決書。王良斌目前已向法院遞交撤銷生效判決申請書，提出依法重新審理此案，並就此案判決遞交上訴狀。