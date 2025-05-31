東方日報A1：輸入萬人補缺口　向8類專才招手

本港失業率回升、外勞「搶飯碗」憂慮升溫下，港府昨日宣布，下月30日起設新渠道引入8種技術工種專才，包括護士、升降機技術員、資訊科技（IT）技術員等，計劃為期3年，設一萬個名額，每個工種限制在3,000個名額內。專才需年齡小於40歲，獲本地企業聘任才可申請來港，最長簽證為3年，而本地企業或機構招聘時亦毋須先作招聘測試。政府解釋加碼輸入外勞是因為3年後香港人力短缺將達18萬人，部分難以培訓補足，形容輸入專才「極為重要」。有工會則質疑本港部分工種並非缺人，建議政府構思輸入外勞時應諮詢勞顧會意見，又質疑政府欠人力資源規劃。

政府宣布，在「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下新增渠道，容許符合「技術專才清單」的非學位外來人士申請來港，涵蓋8項技術工種，其中新型工業技術員、護士、飛機維修技術員、海事技術員（本地船隻）、資訊科技技術員等（詳見配表）。

新設渠道限制申請者年齡介乎18至40歲，對象為富有經驗的非學位中層技術專才，目標是吸引他們長遠定居香港發展。申請者須符合工種所列明的學歷、年資、專業技能（如執業註冊或牌照）等要求，亦要在申請前先獲得本地企業聘任，其薪酬待遇亦須達同類工作的市場水平。

視乎個別技術工種及申請人的資歷，首個入境簽證有效期為24或36個月，即兩或3年。申請續簽時，技術專才須在港繼續受聘於同一技術工種。續簽申請如獲批准，可獲准延長逗留不多於36個月，或根據其僱傭合約的有效期限而定 （以較短者為準）。新安排將試行3年，政府會在推行一年後進行檢討。

政府消息透露，電業技術員及升降機/自動梯技術員若未曾在港工作，由於欠缺本地工作經驗，沒有本地註冊或牌照。專才只會獲得兩年簽證，期間要累積所需工作經驗，並取得註冊及牌照，才能續簽。消息又解釋，一般輸入外勞計劃引入的勞工集中在技術含量較低的工種，例如拉線工人，外勞完成合約便要離開，但是今次輸入的技術專才本身有技能，希望他們長遠繼續服務香港。

至於為何每項工種設3,000個限額，消息人士稱數字並非硬性數字，因各行業的需求有大有小，限制旨在不會有個別行業獨佔過多配額。根據新計劃，僱主毋須先在本地試行招聘，便可直接向外聘請專才，消息指，有關工種已屬迫切性缺人，故豁免僱主測試，縮短人才到港時間。

政府引述「2023年人力推算」報告，預計2028年香港整體人力短缺將達18萬人，其中超過三分之一為熟練技術人員，又說「技術專才清單」是經各相關政策局及部門仔細審視，並徵詢不同行業和界別持份者的意見後編製，形容8項人才輸入對維持香港城市運作極為重要，並重申會繼續致力本地勞工的培訓。

不過，工聯會權益委員會極度關注輸入技術專才的新措施，指據其了解有些行業並非缺人，只是政府欠缺整體性的人力資源規劃所致，建議政府構思輸入外勞時應諮詢勞顧會意見。工會以電工為例，因之前有各項大型工程同時動工，如啟德體育園、機場三跑等，導致行業出現短暫缺人。但現時香港經濟持續放緩，其整體私人工程量收縮，未來未知是否仍需大量人手，擔心輸入一萬名外來勞工，或打擊本地工人就業信心。工會又認為，有些行業需設機制防止過量輸入，例如電梯技工，該行業現時持牌人數約6,300人，如按新計劃按「先到先得」的原則分配，每個行業上限3,000個配額。如電梯行業輸入人才達3,000上限的話，可能會對本地就業構成重大衝擊，建議輸入的配額應改為按行業總人數設限，防止技術專才全面取代本地工人。

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