登記護士料佔多數　集中院舍服務

香港人口老化嚴重，醫療機構及院舍均需要護士及護理人員，政府消息指，公營醫療機構預料至2030年將欠缺8,700名護士；安老及殘疾院舍在2028年實施「一院一護士」後，本港又會再欠缺約500名護士。今次雖然透過技術工種專才清單吸納護士，但消息人士估計，來港的護士料集中服務院舍，投身公院系統的人將「少之又少」。

本港多間院校均設護士課程，畢業生會投身護士行列，同時當局去年已修例引入非本地培訓護士。政府消息昨又指，自修例後，醫管局至今已招攬逾100名來自內地、歐美、澳洲的非本地培訓護士，公營醫療系統目標招募300至500名本科或以上學歷的護士，因此只會集中透過現有的「人才清單」輸入人才，料不會透過技術專才計劃招聘非學位專才。

消息人士預料，新計劃下招募的非本地護士多為登記護士，亦會集中服務安老院及殘疾院舍，而該些護士同樣需要在來港前向護士管理局登記。他提到，不少護士在院舍工作一段時間後會離職，加上人口老化及護士需求增加，而本地院校培訓的護士人數受限，仍不足以應付需求。