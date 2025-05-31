輸入外勞存漏洞　假招聘陰陽合同

當局放寬輸入外勞措施兩年，有政黨關注輸入外勞制度存在漏洞，致出現「假招聘」、「陰陽合同」等剝削情況，政黨昨日與勞工及福利局局長會面，提出7項建議堵塞漏洞，包括勞工處應定期檢視參與輸入外勞計劃的企業外勞與本地勞工的比例，並將相關數據整理後定期向公眾公布；按各行業及工種的就業及失業數據，動態調整不同工種的申請配額；及設立匿名網上舉報平台及多語言服務熱線，方便本地勞工、外籍勞工等作出舉報。

政黨指出，政府2023年起推行「補充勞工優化計劃」，近日本港失業率及就業不足數據有增加，令本地勞工憂慮加深。現時提出輸入勞工計劃申請時須遵守「1:2」比例規定，即每引入一名全職外勞，需配對兩名全職本地勞工，但政黨發現僱主可通過聘用不同工作性質的本地勞工來「填補」比例要求。甚至僱主可能通過將本地全職員工轉為兼職或日薪制，藉此虛報本地員工數量以符合規定，如將一名全職員工拆分為多名兼職員工，或僅名義上保留全職員工身份，但實際工作時數不足，以達到比例要求。

此外，部分外勞中介或可能通過使用「陰陽合同」或實施「回佣」等手段剋扣外勞工資，這類行為降低了聘請外勞的實際成本，導致僱主傾向以聘用外勞為主，間接打擊本港勞工就業。有不法分子利用「一簽多行」政策聘用非法勞工，表面上以旅遊名義來港，實際卻從事未經許可的工作。這種非法行為更通過社交媒體推廣服務，以低廉價格吸引客戶，從中牟取巨額利益，對本地市場秩序和合法勞工權益造成嚴重影響，促政府採取切實有效方法打擊。