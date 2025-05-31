藥廠行賄37家醫療機構上百醫生　省衞健委核查

內地有藥廠近日被檢舉向四川多家醫院上百名醫生行賄，檢舉資料提及成都市、綿陽市等多個市區的37家醫療機構。有涉及的醫院否認有涉事的員工，也有醫院核查有關情況，另有醫院表示不知情。省衞健委隨後發布核查通知，要求省內各地衞健委依據檢舉線索組織進行調查，並對違法違規行為依法處理。

內媒周四（29日）引述檢舉資料報道，藥企旗下成都分公司向多名醫生輸送商業賄賂，包括以虛假病例收集、虛假科普項目為名向醫生輸送利益；鼓勵員工組織宴請醫生及其家屬、開展娛樂活動；違規舉辦科室會議或擺拍會議場景；不定期郵寄禮品，以及支付高於標準的線上講課費用等。涉事藥廠證券部工作人員表示，根據業務部門初步了解，公司營運合規，相關訊息存在內容不實，目前正配合相關部門調查。

涉事的達州市第一人民醫院工作人員表示，舉報信中提及的醫生在院方員工名單中並不存在，院方已將該情況上報至達州市衞健委。成都醫學院第一附屬醫院也表示，對此次醫院醫生被舉報涉嫌受賄一事知情，但具體調查進展及處罰結果由醫院紀委部門專門負責核查處理。