拾荒母女高空亂拋垃圾　同區居民出門戴頭盔自保

廣東省廣州市天河區某小區有一對母女經常高空襲物，同區居民為求自保，出門只好戴頭盔。有居民表示，高空襲物的困擾已經持續好幾年。物業管理工作人員表示，目前轄區街道辦、社區居委會、警方以及司法所已介入處理。

家住廣州天河區棠德花苑的龐先生稱，同一樓幢9樓一對母女，經常將玻璃樽和磚頭等雜物拋落樓。她們又經常拾廢品回家，有時會堆在樓梯間，阻礙消防門。龐先生曾對該對母女勸說，卻反被辱罵。記者發現，棠德花苑是一處老舊小區，未有安裝閉路電視。小區一名居民表示，近幾年附近樓幢確實一直發生高空襲物事件，特別是深夜時間。該名居民希望物業管理公司盡快安裝閉路電視，制止類似事件繼續發生。

棠德花苑的社區居委會工作人員周四（29日）表示，近日已跟物業工作人員及派出所民警上門與該對母女談話，並幫助她們清理了一些擺在走廊的雜物，接下來會繼續跟蹤處理。棠德花苑物業管理工作人員指出，因為她們屬於特殊家庭，政府相關部門已陪同受害者與該對母女協調後續的賠償。小區已申請安裝監控鏡頭，未來會繼續加強入戶宣傳。