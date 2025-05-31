跳入兵馬俑坑推倒陶俑　涉事男子疑有精神病

陝西西安市秦始皇兵馬俑博物館周五（30日）傍晚有一名男子在兵馬俑3號坑參觀時，突然跳下俑坑內，並推倒兩尊兵馬俑。現場多人目睹事發一刻，均感到錯愕。館方報警，西安市公安局臨潼分局周六（31日）通報，經調查發現，破壞兵馬俑的孫姓男子患有精神疾病，已被警方控制。

網傳畫面可見，現場不少遊客剛好看到男子跳下兵馬俑3號坑，紛紛大叫：「你要幹嘛？」另有遊客曾嘗試用中英文與男方交流，但他聽不懂。涉事男子躺倒在坑內，姿勢十分休閒自在，完全無視其他遊客要求爬上俑坑的聲音。他又觸摸兵馬俑，並推倒它們。博物館人員隨後到場封館，疏散遊客。

博物館人員周五指，仍在調查兵馬俑受損等情況。警方周六通報，30歲孫姓男子進入兵馬俑景區參觀時，翻越遺址坑護欄和防護網，跳入3號坑內推倒陶俑，造成兩座屬於二級文物的鎧甲武士俑出現不同程度損壞。

內媒報道，3號俑坑規模較小，平面呈凹字形，東邊有斜坡門道，東西長28.8米，南北寬24.57米，距現地表深5.2米至5.4米，遊覽區域與俑坑交界均有圍欄等保護措施。