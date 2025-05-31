大欖隧道今起實施新收費及「易通行」　政府指將留意6.2首個工作天交通

運輸署表示，政府已於今日（5月31日）零時零分接收大欖隧道，新收費和「易通行」實施至今運作大致暢順。運輸署緊急事故交通協調中心一直密切監察接收大欖隧道前後的交通情況，來回方向交通至今大致正常。同時，屯門公路、吐露港公路等替代路線的交通亦大致暢順。中心會密切監察6月2日首個工作天的整體交通情況，包括大欖隧道首次為私家車和電單車實施分時段收費的安排。

在新收費下，所有車種的收費均較以往收費為低，減幅介乎22%至80%不等。其中，私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一18元；電單車各時段收費為私家車的40%，介乎7.2元至18元。的士及其他商用車（如貨車、巴士等）則維持所有日子固定收費，的士28元，其他商用車43元。

運輸署署長李頌恩於今日凌晨曾到大欖隧道行政大樓視察，聽取營辦商管理層匯報隧道全線封閉期間進行的轉換工程，並到控制中心監察實施「易通行」前的測試和準備工作。她表示，由於駕駛人士、運輸業界及市民可能需時適應新路線和調整出行習慣，署方會密切監察大欖隧道一帶的車流和公共運輸服務情況。期望大幅下調收費及實施「易通行」後，可有效善用大欖隧道的剩餘容量，紓緩替代路線如屯門公路的繁忙交通，促進新界西北與市區的人流物流，達至暢快通行、各界受惠的目標。