梅花鹿屢遭狗群圍獵　政府部門抓捕流浪狗欠成效

遼寧省大連市最近數周傳有多隻梅花鹿遭流浪狗咬死，還有梅花鹿被狗群追逐時從高處墮下死亡。內媒周四（29日）從大連野境自然保護中心處獲悉，這情況存在已久，最近一次發生於周二（27日）凌晨，一隻雌鹿遭狗群追逐從土牆上墮下受傷，全身有多處撕咬傷，經搶救無效死亡。

有志願者表示，周二凌晨5時接到通知後前往大連市西崗區，發現一隻雌性梅花鹿跪伏在路上，身下有血漬。經檢查，該梅花鹿脊椎骨折，左前腿斷裂，後腿、腹部、背部有多處撕咬傷。有居民表示，由於當地位於蓮花山一帶，附近有很多野生梅花鹿群活動，隨着流浪狗增多，也經常發生流浪狗圍獵梅花鹿的情況。

大連野境自然保護中心受大連市自然資源局委託，經常協助參與野生動物保護救助工作。單是去年冬天，該中心便接獲5宗梅花鹿被流浪狗襲擊的報告。部分流浪狗在山裏生活，會咬傷梅花鹿。導致一些鹿遷徙到人類生活的地方，也對交通造成困擾。當地政府部門曾多次組織抓捕流浪狗，但收效不明顯。大連市野生動植物保護站工作人員周四對記者稱，對於流浪狗驚擾梅花鹿的情況，暫沒有應對措施。