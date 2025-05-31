醫管局稱公院醫護流失率下降　薪酬架構改革冀增發展彈性

醫護人手不足問題困擾公立醫院，醫管局行政總裁高拔陞表示，經過過去數年努力，包括增加醫護培訓和招聘，醫護人員流失率已大幅下降，公立醫院醫生的流失率降至現時大約5%，護士的流失率亦由過往逾9%降至現時大約7%。他強調，人才培育，挽留人才是最重要。

醫管局去年底成立管治及架構改革委員會，將研究多個領域，包括薪酬架構改革，計劃引入「優勞多得」的理念，使薪酬與績效及貢獻更匹配。高拔陞今日(31日)在電台節目表示，醫管局的改革並非只涉及薪金調整，而是想給予員工多些彈性發展，例如在聘用方面，容許員工同一時間在大學任教並做科研教學工作。

公營醫療收費改革檢討將於明年實施，高拔陞指出，收費改革並非單純加價，而是希望市民善用公共醫療資源，額外收益將全部撥於公共醫療系統，強調最後得益的一定是病人、醫護和整個醫療系統。他提到，近年不少港人北上求醫，「跨境健康紀錄」可以互通病人的電子病歷，令整個治療過程更暢順；又指內地醫療資源豐富、專家和病例都多、儀器先進，加強與內地合作有助本港醫療發展。

高拔陞提到，剛完結的醫管局研討大會，參與的內地和海外專家都較以往多，他們對本港的醫療發展都表示讚賞，包括本港首間胸痛中心的服務，不少與會者形容為大開眼界。他稱，醫管局會繼續改進醫療系統和設備，提升人工智能等資訊科技應用，方便病人，亦方便醫護人員工作，更好照顧病人需要。