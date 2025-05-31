大熊貓龍鳳胎「爬龍舟」過節　成年大熊貓品嚐特製糉子

今日(31日)是端午節，海洋公園的6隻大熊貓吃糉子應節外，更拎起船槳撐龍舟！大熊貓龍鳳胎在「奶爸、奶媽」製作的龍舟布置前，似乎對船槳感到十分新奇，除了拿在手中摸，更放在口中咬；其後在正式「爬龍舟」時，兩姐弟一度出現內訌，只見細佬「得得」不停發動攻勢，對家姐「加加」又打又咬，最後在「奶爸」的調停下，家姐「棄船」而逃，細佬獨霸龍舟，更露出屬於勝利者的微笑。

奶爸、奶媽亦為其餘4隻成年大熊貓炮製糉子，糉子加入由黃色高纖餅乾和番薯製成的「蛋黃」，既美味又營養豐富。大熊貓安安和可可對特製糉子愛不釋「口」，盈盈和樂樂則悠然自得，嘆住冰糉涼浸浸賀端陽。同時，海洋公園亦製作最新大熊貓家族節慶版WhatsApp貼紙，包括「端午節快樂」款式，送上最萌祝賀訊息。

此外，「Panda Friends@香港海洋公園」今日起至6月8日，現身尖沙咀星光大道，並換上端午主題造型，供市民及遊客打卡留念。同場的「Panda Friends@香港海洋公園」期間限定店，將發售專為今年香港國際龍舟邀請賽設計的紀念品。