第11屆大學生創新及創業賽參與項目破紀錄　獲獎者可代表香港出賽

本港大學生創意無窮，第11屆「香港大學生創新及創業大賽」今日(31日)舉行頒奬禮，今屆賽事吸引了25間香港大專院校、687個項目、2033人參賽，為歷屆之冠！大會指，賽事出現一大批高水平的雙創項目，令評判眼前一亮，包括項目「用於下一代數據中心互聯的神經形態光學處理器」、「稻一」、「矽膠囊技術定義低碳生活方式」等，都能針對人類面臨的問題提出創新解決方案和商業模式。

賽事由香港新一代文化協會主辦，該會總幹事蘇祉祺指，今年起，大賽獲獎項目除有機會代表香港參加兩項全國最權威賽事-「挑戰杯」及「中國國際大學生創新大賽」外，還有機會代表香港參加三項國際知名的創科大賽暨展覽會，到新加坡、印尼、韓國等地參賽，向國際社會展示香港青年的創科實力，提升香港國際創科地位。同時大賽的一、二、三等獎及特等獲超過51萬元的獎金贊助，令大賽吸引力倍增，參賽項目數量比上一屆增長46%。

蘇祉祺又指，今年起大賽獲獎項目還有機會以香港特別行政區代表隊身份參加三項國際知名的創科大賽暨展覽會，包括：新加坡國際發明展暨發明競賽(WoSG)、印尼發明家日(IID)世界發明科學展、韓國首爾國際發明展(SIIF)，向國際展示香港青年的創科實力，蘇期望特區政府能投放更多資源用於培育本地創新創業人才。