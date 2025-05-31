一連9日尖東龍舟嘉年華今開鑼　熊貓家族划船與市民打卡

端午節(31日)各區上演龍舟競渡，大熊貓家族「Panda Friends」亦划着「龍舟」出沒尖東海旁，與市民及旅客「打卡」。旅發局今日率先在星光大道一帶設「龍舟美食街」，一連9日供應應節美食、大熊貓節慶主題購物及打卡熱點，為香港國際龍舟邀請打響頭炮。

內地端午節3日假期展開，不少旅客到星光大道與維港拍照時，順道到龍舟嘉年華「打卡」。他們毋須親身登上龍舟、亦不用濕身，亦可與端午節主題造型的大熊貓家族一同划龍舟，而港產大熊貓龍鳳胎「加加」(乳名家姐)與「得得」(乳名細佬)則爬上糉子，與市民見面。加加和得得亦邀請市民旅客分別坐上「千秋君」或站於天星小輪旁，以維港為背景一起打卡留念。

除了打卡點，這條美食街亦設有10個美食攤檔，售賣糉、龍舟造型的豆沙餅等端午主題食品，以及清涼消暑飲品。龍舟嘉年華將延伸至下周六起一連兩日舉行(7、8日)舉行的香港國際龍舟邀請賽。屆時超過190隊、來自12個國家或地區的龍舟健兒將在維港下比賽。旅發局另於尖東百週年紀念花園特設啤酒樂園，以及邀請「太陽馬戲團」在現場表演。