實戰化教學　空軍飛行學院引入空中加油訓練

中國空軍首次把空中加油課目引入院校，提高院校階段實戰化教學能力，為培養飛行人才提供強有力支撐。有軍事專家指出，把高難度訓練內容從作戰部隊前移到院校，是軍隊培養實戰化人才的重要突破，培養出來的軍事人才畢業就能參加戰鬥。

空軍石家莊飛行學院日前實施空中加油訓練，飛行教員李亮駕殲10戰機夥同僚機升空，編隊奔赴任務空域。到達任務空域後，李亮駕機與加油機運油20會合並建立聯繫，隨即兩架殲10下降高度，分別進入加油機左右兩側加油起始位置，經允許後對接加油，完成後雙機緩慢脫離返場着陸。

空中加油訓練前，學院從航理學習、模擬訓練規定遵守等重點環節入手，強化參訓人員理論認知，熟悉掌握程序方法，並加強質量監控確保安全穩妥。負責專項訓練的飛行教員余宏亮指出，以往由於機型限制，空中加油課目一直未能進入院校。近年隨着「三代機進院校」教學模式日益成熟，首次將空中加油課目引入院校，通過與部隊加油機編組協同訓練，補齊院校階段實戰化教學不足。

學院相關負責人稱，今後將逐步開展空中加油課目教員普訓和學員試訓，不斷推動實戰化訓練走深走實，為部隊輸送更多符合作戰需求的優質飛行人才。學院將區分層次、有計劃地組織三代機飛行學員開展空中加油訓練，讓學員在院校階段前置作戰部隊訓練內容，真正實現人才培養與戰訓需求精準銜接匹配。

空中加油技術是作戰部隊飛行員必須掌握的基礎能力之一，不僅能顯著增加戰機續航時間，大幅提升作戰半徑，更能有效提高遠域控制、遠程打擊能力，在作戰體系中具有非常重要戰略意義。