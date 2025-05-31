前線人員安全表現紀錄計劃實施　至今逾半工地項目參與

建造業議會早前推出「前線人員安全表現紀錄計劃」，透過系統化記錄建造業前線人員的安全表現。議員顏汶羽今日（31日）在社交平台指，昨日（30日）與工會到黃竹坑葛量洪醫院重建項目工地實地視察察，了解該計劃落地實施的情況。按建造業議會指出，目前超過500個工地項目參與，佔總工地數目一半以上，反映業界對提升安全水平的普遍共識。議會未來會持續推廣，特別是中、小型工地，以提升整體工地的安全意識。

顏汶羽表示，與工地管理層及前線工人交流中，了解到計劃實施以來，工人的安全意識明顯提升，違規操作有所減少。當前線工人及管理人員在參與計劃時，已確認及同意條款細則，只有獲得授權的工地負責人及建造業議會才能透過平台檢視相關人員過往安全表現紀錄，以保障個人資料私隱。他續指，建造業議會應持續優化系統功能，從實踐中總結經驗，他建議企業可以將安全表現與晉升機制掛鉤，進一步提升前線人員着重安全。

「前線人員安全表現紀錄計劃」是透過統一標準制度，紀錄前線人員、前線管理人員的安全表現，包括優點事項及安全缺失事項。安全缺失事項會重點監管個人防護裝備使用不當、安全施工程序有誤等情況，制定標準進行扣分，例如前線工人在工地範圍內沒有配戴安全帽或帽帶會扣3分，前線管理人員未經獲權或准許擅自改動棚架結構扣10分，分級評分制度也反映了不同違規行為的風險程度。若員工扣分達到15分以上則需要報讀安全表現改進課程。課程由建造業議會提供，費用為300元，約3.5小時；完成課程後，最舊扣分紀錄的15分便會取消。