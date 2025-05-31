鐵路端午假期　發送旅客1780萬人次

周六（31日）是內地端午小長假首天，全國鐵路迎來客流高峰，預計發送旅客高達1,780萬人次，計劃加開1,029列客運列車。中國鐵路上海局集團預計長三角周六發送旅客386萬人次，增長較去年同期顯著，其中鐵路上海站發送旅客64.5萬人次。

因應客流激增，上鐵集團增開152列客運列車，涵蓋前往湖北武漢、江西南昌、陝西西安等熱門方向，另有430列動車組重聯運行，加掛63輛普速客車。上海及浙江杭州等車站優化進出站流程，增加安檢通道，並協調延長地鐵營運時間，確保旅客出行順暢。針對親子旅客，列車還推出畫彩蛋、製作艾草門掛等互動活動，增添節慶氛圍。

另外，多地商家開出高薪招募熟手包糉工人，日薪普遍高達500元（人民幣，下同，約545港元）以上，部分按件計酬工作人員每日收入甚至突破750元（約818港元）。在四川成都「糉子一條街」，熟練工人日均包糉2,000隻，月收入更突破萬元。

至於大學生則透過擔任「民俗體驗官」，在幼教機構或國際社區教授如何包糉，時薪高達200元（約218港元）。部分企業還設立技術指導崗位，月薪達1.5萬元（約1.64萬港元）。業內人士表示，傳統手工藝與現代消費需求結合，推動非遺文化走向職業化及產業化。