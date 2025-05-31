兩男女青年墮公檢法騙局　銀行帳戶被轉走逾12萬元

兩名澳門男女青年日前疑先後墮內地「公檢法」騙局，報稱損失折合126,500澳門元。當地執法部門接手調查兩案，交由調查科跟進。

周二(27日)上午10時，女事主的手機收到一名自稱「公安」人員來電，指其在內地登記的電話號碼涉及大量詐騙訊息，要求配合調查。該「公安」更能說出事主姓名及其他身份資料，事主因此信以為真。之後，電話轉駁至另一名同自稱「公安」人員接聽，要求下載某通訊軟件聯絡，事主不虞有詐照辦，曾與「公安」作視像筆錄，並輸入自己網上銀行的帳號及密碼。同日下午1時，女事主發現網上銀行帳戶遭人轉走45,000澳門元和48,000港元，損失折合94,500澳門元。女事主因懷疑受騙，當日報案追究。

上周二(20日)下午1時，男事主的手機收到一名自稱「公安」人員來電，同樣指其涉及犯罪。至本周一(26日)上午10時，「公安」再次致電男事主要求交付10萬元「擔保金」取保候審，因男事主銀行帳戶沒有足夠金錢，男事主於是向女友借款3萬澳門元存入自己的銀行帳戶。同日下午，男事主與女友商量交付「擔保金」問題時覺得有可疑，立即核查自己的銀行帳戶，發現存入帳戶的3萬澳門元連同戶口2,000澳門元，已全部遭人轉走。男事主因懷疑受騙，當晚報案追究。