首屆香港非遺月開鑼　文化中心辦嘉年華　活動涵蓋過百項目

首屆「香港非遺月」今日(5月31日)正式揭幕，打響頭炮的非遺嘉年華一連兩日(5月31日、6月1日)在文化中心露天廣場舉行，上演各種非遺項目，包括太極及舞貔貅，更有詠春、陸上扒龍舟及舞麒麟等各式互動攤位。同時設有10多個互動體驗攤位，市民可親身參與體驗花牌紮作、木家具製作、毛筆製作及灰塑等技藝，並有非遺團體及工作者現場示範。而整個6月將有約160項節目，涵蓋逾100個非遺項目，預計活動總參與人次不少於10萬。

港府表示，每年6月將定為「香港非遺月」，響應國家每年6月第2個周六是訂定的「文化和自然遺產日」。現時香港非遺清單的項目多達507個，包括12項國家級非遺代表性項目，粵劇更被列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

今個非遺月以「香港處處有非遺」為主題，展示即使彈丸之地的香港，四周亦有非遺寶藏。當中節目包括80場表演、60個互動體驗攤位，以及20個「非遺精華遊蹤」導賞團，涵蓋超過100項非遺項目，逾50名非遺項目工作者參與，當中包括國家級非遺代表性傳承人。而免費的導賞團將帶領市民及旅客走進6個社區探索香港非遺，另有與內地協作的「根與魂—物華天寶非常客家︰江西省非物質文化遺產展演」等。