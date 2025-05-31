救生員人手不足拖逾十年　堅拒輸入拯溺專才搞邊科

夏季將至，不少市民會到公眾泳池消暑。惟近年康文署轄下泳池每逢泳季，救生員不足問題屢屢導致泳池關閉或限制開放。《東呼即應》近日接獲市民投訴，指因救生員人手不足，佐敦谷游泳池4個嬉水池長期僅開放一個，嚴重浪費公共資源。有工會坦言行業人手流失嚴重，年輕人看不到行業前景不願入行。有議員認為若救生員人手不足可考慮輸入外勞，並應按香港的要求、標準來聘請；亦可考慮透過應用科技和外判制度，紓緩救生員人手不足問題。

屯門賽馬會仁愛堂游泳池、摩士公園游泳池相繼因人手短缺關閉，佐敦谷游泳池的4個嬉水池亦長期有3個封閉。市民周女士表示，天氣開始熱，泳池關閉或只開一個池，極為不便。市民陳先生建議，若本地人不願做救生員，應該要聘請外勞。培訓救生員教練錢先生坦言，游泳是高風險活動，經常因不夠救生員要關閉泳池。

康文署在立法會提到，截至今年5月1日，全港有1,308名公務員救生員，職位空缺達188個。而該署回應《東呼》指須填補的職位空缺數目為90個，而4月至10月泳季，需額外聘請約500名季節性救生員。該署會透過調配休假救生員或於泳客較少時段關閉使用率低的設施應對，並於增聘人手後逐步重開。

港九拯溺員工會副理事長胡啓榮透露，救生員行業面臨嚴重人手流失危機。過去長工救生員一年流失僅個位數，近年是以10倍計算，許多人轉投其他部門或離開行業。胡指出救生員屬技工職系，入職門檻僅小六學歷，缺乏晉升機會，社會認可度低，難以吸引年輕人入行。且有志向者多希望從事有前景的職業，救生員一入行即見到事業盡頭，難以留人。

議員蘇長榮則指，救生員不足導致泳池資源浪費，影響市民權益。他質疑政府拒絕輸入外勞的理據，他指出其他行業已成功引入外勞，救生員行業若按香港標準招聘及培訓，應具可行性。他促請政府正視問題，平衡業界及市民需求。

另一議員顏汶羽則建議，應用科技及外判制可緩解人手壓力，同時增加救生員職能，例如非泳季安排室內泳池教學或水上活動指導，以吸引年輕人長期投身行業。