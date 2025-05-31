皇后山邨今明兩日清洗7座大廈水缸　議員懷疑涉內部喉管膠圈剝落

皇后山邨多棟大廈食水中出現黑點。北區區議員胡景鵬表示，皇后山邨入伙後不久，約在兩年前已曾經出現過食水中有黑色沉澱物事件，當時相關部門及大廈管理處已安排清洗水缸等，之後一直未有出現類似情況。惟前兩日，突然出現逾百宗來自皇后山邨、涉及食水中有黑點的投訴，亦有少量山麗苑居民投訴，他就此向水務署及房署跟進，署方今明兩日會清洗共7座樓宇。

他指出，全邨大廈均有黑色沉澱物情況，考慮到居民擔憂，今日（5月31日）政府部門已聯同大廈管理處清洗皇溢樓，以及情況較嚴重的皇滙樓、皇頤樓的水缸，並於明日（1日）再為其餘4座大廈清洗水缸。

議員劉國勳得悉事件後已即時向水務署及房屋署反映，亦曾到現場，視察期間發現屋苑水缸內有黑點。據他了解，水務署接駁皇后山邨喉管有安裝濾網，可過濾大於0.1毫米的雜質，惟團隊發現從居民收集的食水內的碎粒遠大於0.1毫米，故懷疑是內部喉管膠圈剝落，經過大廈地下泵房時被扇葉打碎，導致大廈水缸出現不明黑點。他要求房署盡快清洗相關大廈水缸，並全面檢查全邨的內部喉管有否膠圈或物料剝落。