保時捷淺水灣撞甩轆狂噴串串白煙　司機駕「三輪車」掉頭駛走

網上流傳一條保時捷四驅車自炒的影片，片長1分08秒，現場在港島淺水灣道淺水灣花園大廈對開，片頭見一輛保時捷四驅車晚上沿路往香港仔方向行駛，至近上址一個左彎時懷疑失控，剷上路中分隔石壆，撞冧一技指示牌，保時捷右頭轆甩脫，此時車輛狂噴白煙，司機續驅車往前行，其後違規右轉掉頭往赤柱方向駛走；拍片者用普通話問身旁的友人，「掉了個輪呵，還開，撞了左邊還是右邊？」。其後保時捷在鏡頭前失去蹤影，片段亦至此完結。

片中見馬路瀰漫串串白煙，剛巧一輛的士駛至現場，的哥被「仙境」嚇了一跳，隨即收慢車速緩緩駛離現場。至於事發日期拍片者則未有交待。

網民睇片後紛紛留言，有人質疑司機「飲大左(咗)啦」、「呢啲情況，車上有啲野？」、「身有屎」，有網民回應「得返三個轆，有屎都走唔遠啦」；另有人笑謔「執咗佢個碌(轆)賣返啲錢都好呀」、「先生你跌咗條呔(胎)」、「咁有型得唔得㗎」、「本身1號牌即刻變咗要22號牌揸」；有網民則在意保時捷狂噴白煙一刻「騰雲駕霧」、「出哂白煙重行，勇氣可加」。