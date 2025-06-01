華外交部批美防長海格塞斯　大肆渲染中國威脅論

中國外交部發言人上周六（5月31日）就美國防長海格塞斯在新加坡香格里拉對話會上涉華言論作回應，批評海格塞斯無視地區國家求和平謀發展的呼聲，兜售陣營對抗的冷戰思維，抹黑攻擊中國，大肆渲染中國威脅論，充滿挑釁挑撥。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

發言人指，事實上，美國才是世界上名副其實的霸權國家，是破壞亞太地區和平穩定的最大因素。美國為維護自身霸權，推進所謂印太戰略，在南海地區部署進攻性武器，在亞太地區煽風點火、製造緊張局勢，正將亞太地區變成火藥桶，引發地區國家深切擔憂。

發言人強調，台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉，美方不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，勿要玩火。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止為台獨勢力撐腰打氣；南海的航行和飛越自由從來都不存在任何問題。中國在南海問題上始終堅持同有關國家通過對話協商妥善處理分歧，堅持依法依規維護領土主權和海洋權益。

中方敦促美方切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止蓄意破壞地區和平穩定環境，渲染衝突對抗、加劇地區局勢緊張。