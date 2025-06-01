6至17歲未成年人士　超重肥胖率上升

國家衞健委上周五（5月30日）公布，全國6至17歲兒童及青少年超重肥胖率仍呈上升趨勢，情況不容樂觀。

國家衞健委婦幼司司長沈海屏表示，國家衞健委近年已會同有關部門採取一系列針對性措施，加強防控兒童及青少年超重肥胖問題。在強化社會共治方面，把兒童及青少年超重肥胖防控納入「健康中國」戰略，將國家學生體質健康標準達標優良率納入「健康中國」行動的考核指標，建立政府主導、部門協作、社會參與的工作機制。國家衞健委還聯合15個部門實施「健康體重管理年」活動，強化政府、行業、單位、個人責任，動員全社會廣泛參與，同時廣泛開展科普宣傳，把兒童及青少年作為重點人群全面覆蓋，提高體重精準管理水平。

沈海屏另提到，6歲以下兒童超重肥胖率不斷下降，針對6歲以下兒童健康管理，要堅持抓早抓小，依託國家基本公共衞生服務項目，為全國城鄉6歲以下兒童提供13次健康檢查，同時針對3歲以內嬰幼兒指導開展營養餵養評估服務，提倡6個月內純母乳餵養，6個月起合理添加輔食，既保證營養充足均衡，又可以防控體重超標超重。