東方日報A1：不明黑點黐夾髒　皇后山邨鬧水慌

粉嶺皇后山邨食水再現黑色沉澱物，居民前日（5月30日）起紛在網上群組交流自己家中水質情況，有居民指即使裝有濾水器，換上新濾芯後5分鐘就已經變得全黑，被一種「黐立立」的物質布滿，擔憂食水不能入口，又因黑物過多，家居熱水爐亦有水管堵塞而損壞。當區議員指類似投訴短短時間已增至百宗，居民及議員均向房屋署、水務署投訴，甚至有居民「拍枱」怒斥管理處人員，惟水務署化驗後指食水安全，房屋署就安排全邨大廈及邨內商場昨起一連兩日清洗食水缸，先是皇溢樓，及問題較嚴重的皇滙樓、皇頤樓，今日則輪到其餘4座大廈。

皇后山邨皇頤樓住戶陳小姐昨向本報表示，家中的水龍頭有加裝濾水器，得悉事件後，她專門留意濾水器，發現有發黃情況，惟未有拆開作進一步檢查。她坦言對事件感到擔心。皇頤樓另一住戶陸小姐前日下午開始發現食水中有疑似「沙石」狀物體，懷疑受污染，同日已有政府人員跟進相關問題，不過隔了一天，依然如故，問題未解決。她續指，由於加裝濾水器太貴，故自己就準備了幾個膠盆，決定自行沉澱食水，希望有所改善。

居於皇匯樓的本報讀者譚先生則指，前晚開始發現食水中有黏性黑點，感覺洗澡也「黏黏哋」，他換上新濾水器後，不足數分鐘濾芯已經變得全黑。他又提到前晚有大量居民到管理處「拍枱」投訴，而管理處亦已於當日聯絡水務署，並於昨日安排洗水缸。他指出，以往曾經出現類似事件後，該區區議員曾建議在邨外其中一條供水喉加設濾網，認為是「濾網穿咗」導致事件。

譚又指，自己前日已經先後兩次向水務署投訴，而署方亦有安排人員上樓「拆水錶」收集樣本。不過，當他再向署方查詢會否提供臨時供水時，署方卻稱未接獲管理公司通知，形容該署對事件「愛理不理」。身為維修工人的他又擔心，有邨內居民已經反映洗衣機有「細水」情況，即懷疑污染物已經塞住濾網，擔心一旦居民的熱水爐、洗衣機等因情況而損壞，「唔知入邊個數」。

除了皇后山邨外，鄰近的山麗苑亦有居民向管理處人員投訴食水有「黑色物質」，類似皇后山邨居民發現的情況，管理處通告居民，水務署人員會於昨晚到屋苑抽水辦檢測；同時，該苑於5月27日及28日剛進行全屋苑水缸清洗，沒發現可疑情況，但呼籲居民若有發現，乃可聯絡該處。

水務署回覆本報查詢指，前日收到報告，指粉嶺皇后山邨的食水有雜質。署方隨即派員到場了解，並從該邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水樣本水質安全。為審慎起見，該署已立即安排沖洗供應該邨的政府喉管，而該邨的管理公司亦已立即安排沖洗其內部供水系統，包括水缸。

房屋署就指，皇后山邨有7座住宅大廈，近日沒有進行食水喉管或相關工程，署方已安排昨日及今日為全邨7座大廈，以及皇后山商場的食水缸進行清洗，並張貼通告提醒居民。

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