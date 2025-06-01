黑沉澱物攻食水　公屋私樓同受罪

食水發現黑點，過去曾幾度出現，包括2017年初，沙田大圍名城和雲疊花園一帶屋苑的食水被發現有黑色顆粒，同年11月，筲箕灣愛東邨又有數十住戶報稱食水有黑色沉澱物，至2021年，將軍澳寶林邨、厚德邨及和明苑又有近百住戶指食水有黑點或黑色物質。就首兩次事件，水務署接報後均展開調查，事後指水質不受影響，懷疑與水管內壁老化而剝落的瀝青保護層有關，已在隔濾器加裝較幼細的濾網。

翻查水務署當年就愛東邨食水黑點的調查，2017年11月，愛東邨愛逸樓居民相繼發現食水有問題，有住戶向本報指，洗菜時發現水內有沙石，亦有黑色粒粒，即使放水超過5分鐘，水質仍較污濁，因此不敢飲用食水，只好買樽裝水應急。有住戶則指，沉澱物呈黑色和鐵啡色。

水務署指，2017年11月17日接獲愛逸樓居民有關食水發現黑點及呈啡黃色的查詢，隨即派員跟進，並於有關用戶及在大廈的內部供水系統包括天台及地下食水儲水缸抽取食水樣本化驗後證實符合香港食水標準。調查一番後，該署懷疑食水內出現的黑色微粒是政府水管內壁因老化而剝落的瀝青保護層有關，已在供應愛東邨水管內的隔濾器加裝較幼細的濾網。