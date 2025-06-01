不少旅客破邊洲觀景台越界扛卡　山崖邊扮《鐵達尼號》打開雙手

本港行山徑吸引大量旅客，早前更逼爆西貢萬宜水庫東壩。內地端午節連放3日，西貢區議員方國珊昨晨（31日）到東壩直擊，期間發現在破邊洲觀景台，旅客「越界」到危險山崖邊打卡，她更形容有人拎住兩枝銅鋼棒揮舞，亦有人學《鐵達尼號》的主角打開雙手，險象環生，她呼籲漁護署應加強人手作出警告，長遠應修改法例增加執法權力。

繼早前行山人士逼爆東壩後，多個部門進行多項道路改善及加強交通配套。昨日所見，小巴站已大排長龍，但秩序良好。據方國珊統計，早上8時半至10時期間，來往北潭涌及萬宜水庫東壩的9A小巴路線，共有10班車開出；九巴來往西貢及黃石碼頭的94路線如常。她感謝運輸署高級主任及執法部門到場協助交通管理，又引述旅客評為良好的旅遊體驗。

方國珊指錨形石堤一邊山腰有一條捷徑，十分危險，已見漁護署派員在捷徑入口站崗，禁止任何人進入。但走至破邊洲的最佳觀賞位置，她目擊不少旅客跨過漁護署「危坡不可越欄」的警告牌，危坐在地質公園的山崖邊，或是做出不同造型動作打卡。

她說：「有人拎住兩枝銅鋼棒揮舞，又有人學《鐵達尼號》（主角）打開雙手」，她引述在場港人說︰「今日吹強風下睇到提心吊膽，非常危險，真的很擔心發生意外。」

內地旅客「越界」打卡險象環生，但現時漁護署只能作出勸喻。她呼籲應加強人手警告及提示，長遠應修改法例，增加執法權力，以加強阻嚇作用。她引述市民的建議，認為漁護署應研究加裝半腰圍欄，以避免發生意外。

在萬宜水庫東壩及西壩一帶，她指不少執法人員做好交通管制，包括繁忙時段實施單向車路管制，即分別先放20多部車入東壩，然後再由東壩放20多部車出九龍方向．減少東壩萬宜路的避車、讓車造成阻塞情況。

在視察期間，她在破邊洲觀景台一帶，發現沿路有小量棄置膠樽及垃圾，呼籲市民及旅客應文明旅遊，要「自己垃圾自己帶走」。她見到漁護署派出外判清潔工人清理，亦有本地團體自帶尼龍袋，10多人自發執垃圾行動。