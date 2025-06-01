雲南貴州持續暴雨　啟動防汛四級響應

內地周日（6月1日）繼續發布暴雨黃色預警，安徽、浙江、湖南和廣西等多地有大暴雨，長江中下游地區雷雨天氣將影響多個機場。應急管理部指，國家防汛抗旱總指揮部上周六（5月31日）晚針對雲南、貴州啟動防汛四級應急響應，派遣工作組赴當地協助指導防汛工作。

中央氣象台預測，周日至周一（6月2日），貴州東南部、雲南西北部、安徽南部、廣西北部和湖南西南部等地的部分地區有大暴雨，降雨量達100至130毫米，局部地區有雷暴大雨等強對流天氣。

雲南和貴州持續暴雨，國家防總和應急管理部上周六會商要求，要防道路、網絡和用電的「三斷」等不利情況，加強監測預報預警，提前做好隊伍、物資、裝備等前置準備，確保遇到險情及時高效應對處置。雲南怒江貢山縣獨龍江鄉發生多宗自然災害，截至上周六，全鄉累計轉移疏散群眾134戶728人，當地電力、通訊信號中斷，啟用衞星基站保障。多個村落出現河水上漲、道路中斷、水浸等情況，有房屋被沖毀或倒塌。

受暴雨影響，雲南德欽的雨崩和明永景區部分遊覽線路區域，極易發生山泥傾瀉、泥石流和坍塌等地質風險，存在極大安全隱患。兩景區自上周六起臨時閉園，有遊客發文稱被困在雨崩村內。