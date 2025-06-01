分析高用水量用戶數據　水務署冀年內慳50萬立方米水

每名香港人平均每日的用水量約130公升之多。水務署發現全港約1%住宅用戶的用水量，已佔全港住宅總用水量超過15%。水務署推行「慳水特攻隊」計劃，邀合共1,000個高用水量的住宅及非住宅用戶參加，幫助他們了解自己的用水習慣。高精準度的智能水錶讀錶器會連續8個星期收集實時用水流量數據，並將數據傳送至研究中心進行分析。第一批完成計劃的住戶當中，超過8成成功減少用水。

為找用戶用水量偏高的原因，水務署委託香港大學水資源技術與政策研究中心，從今年2月起至明年年初推行「慳水特攻隊」計劃。團隊會在參與用戶的現有水錶上，加裝高精準度的智能水錶讀錶器，透過人工智能系統分析他們的用水數據，過程不需改裝喉管，也不會影響供水。系統可辨識用戶的水用於何處，例如做飯、洗衣、洗澡等。

水務署高級工程師(節約用水)馮肇焯表示，將數據與其他家庭的平均值比對，令用戶了解自己的用水習慣，以及家中的漏水情況，從而對症下藥，降低水費開支。水務署期望通過計劃，在今年內減少50萬立方米的用水，相當於200個奧林匹克標準游泳池的水量。