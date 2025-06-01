國際調解院落戶香港　政府料最快年底投入運作

國際調解院總部落戶香港，33個國家代表日前在港簽署調解院公約，成為創始成員國。調解院選址舊灣仔警署，政府預料相關建築工程今年中完成，之後需要成立秘書處，物色合適人選建立管治架構，估計最快今年底正式投入運作。

政府指起初只有大約20個國家參與傾談，但結果喜出望外，有33個國家簽署公約，數字理想，粗略估計創始成員國人口達27億，佔全世界人口三分一，涵蓋亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲等，又歡迎其他國家繼續參加，或使用調解院的服務。

各國積極推動成立國際調解院，期望處理國際糾紛，政府指解決國際關係問題永遠有迫切性，而調解強調互惠共贏，而非零和遊戲，同時過程絕對保密，舉例指伊朗和沙特阿拉伯在中國第三方調解下復交。他指小部分國家不尊重國際法令人沮喪，但大部分國家仍然希望用平等和互信互惠方式解決問題。

政府指香港有相當多具經驗和能力的人才，又指以往欠缺政府之間專注調解的措施，今次的國際調解院成功補充短板，完善國際解決紛爭的機制。政府又認為國際調解院屬於公共法治產品，並非單純為國家個人利益的小圈子，鼓勵所有國家採用和平方法解決國際爭議，相信在紛亂的環境下具有一定吸引力。