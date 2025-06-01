多個領域交流合作提升　政府指港與全球南方經貿聯繫加速深化

現時國際間出現不少經濟糾紛，財金官員指近年香港與全球南方的經貿聯繫正加速深化，國際調解院總部設於香港，既鞏固香港作為「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的發展，同時提升香港國際金融、貿易和航運中心的競爭力，特別是在發展與全球南方的關係上，相輔相成和相互促進。

財金官員今日(1日)在網誌中指出，高效、公平、公道及獲各方信賴的爭議解決機制，是推動更多國際投資和貿易的重要支撐之一，有助增強投資者的信心，而近年亦愈來愈多的雙邊或多邊投資貿易協議，把「調解」列為解決爭議的方式之一，相較於「仲裁」，「調解」具有更靈活、更經濟、更便捷和更高效的優勢，有助爭議各方長遠關係的維持。

該官員指在過去近30年，全球經濟重心逐漸東移，包括中國在內的整個發展中亞洲的GDP佔全球比重由2000年不到7%，逐步增加至今天佔約24%，這些國家都希望其看法在全球治理體系中，能得到更充分的重視，又指近年愈來愈多亞洲和非洲國家也表明，希望更多採用「調解」作為「仲裁」以外解決爭議的選擇。

國際調解院總部設於香港，該官員認為是為爭議開闢了一條新的路，既鞏固香港作為「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的發展，同時也提升香港國際金融、貿易和航運中心的競爭力，特別是在發展與全球南方的關係上，相輔相成、相互促進，同時也顯示香港在跨境金融創新上不斷作出新的探索。

該官員又指近年香港與全球南方的經貿聯繫正加速深化，例如，借上周在港舉行的第二屆「香港—沙特資本市場論壇」，首隻伊斯蘭債券ETF在香港上市，它是亞洲首隻追縱沙特政府發行的伊斯蘭債券(Sukuk)的ETF產品。在金融以外，過去2年多香港跟全球南方在貿易、投資、創科、數字經濟、法律、教育及旅遊等領域的交流合作亦正不斷提升。

不論是東盟或是中東，該官員指全球南方地區的人口都非常年輕，近年的政治環境亦相對平穩，他們都希望聚焦經濟，推動經濟多元化發展，並願意投入更多資源於基建發展、綠色轉型、數字經濟，以至醫療教育等公共服務的改善。作為國際金融中心和世界一流的專業服務樞紐，香港很自然是它們理想的合作夥伴。