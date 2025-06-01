多個領域交流合作提升 政府指港與全球南方經貿聯繫加速深化
2025年06月01日 10:52
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政府指香港與全球南方在貿易及投資等多個領域的交流合作正不斷提升。
現時國際間出現不少經濟糾紛，財金官員指近年香港與全球南方的經貿聯繫正加速深化，國際調解院總部設於香港，既鞏固香港作為「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的發展，同時提升香港國際金融、貿易和航運中心的競爭力，特別是在發展與全球南方的關係上，相輔相成和相互促進。
財金官員今日(1日)在網誌中指出，高效、公平、公道及獲各方信賴的爭議解決機制，是推動更多國際投資和貿易的重要支撐之一，有助增強投資者的信心，而近年亦愈來愈多的雙邊或多邊投資貿易協議，把「調解」列為解決爭議的方式之一，相較於「仲裁」，「調解」具有更靈活、更經濟、更便捷和更高效的優勢，有助爭議各方長遠關係的維持。
該官員指在過去近30年，全球經濟重心逐漸東移，包括中國在內的整個發展中亞洲的GDP佔全球比重由2000年不到7%，逐步增加至今天佔約24%，這些國家都希望其看法在全球治理體系中，能得到更充分的重視，又指近年愈來愈多亞洲和非洲國家也表明，希望更多採用「調解」作為「仲裁」以外解決爭議的選擇。
國際調解院總部設於香港，該官員認為是為爭議開闢了一條新的路，既鞏固香港作為「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的發展，同時也提升香港國際金融、貿易和航運中心的競爭力，特別是在發展與全球南方的關係上，相輔相成、相互促進，同時也顯示香港在跨境金融創新上不斷作出新的探索。
該官員又指近年香港與全球南方的經貿聯繫正加速深化，例如，借上周在港舉行的第二屆「香港—沙特資本市場論壇」，首隻伊斯蘭債券ETF在香港上市，它是亞洲首隻追縱沙特政府發行的伊斯蘭債券(Sukuk)的ETF產品。在金融以外，過去2年多香港跟全球南方在貿易、投資、創科、數字經濟、法律、教育及旅遊等領域的交流合作亦正不斷提升。
不論是東盟或是中東，該官員指全球南方地區的人口都非常年輕，近年的政治環境亦相對平穩，他們都希望聚焦經濟，推動經濟多元化發展，並願意投入更多資源於基建發展、綠色轉型、數字經濟，以至醫療教育等公共服務的改善。作為國際金融中心和世界一流的專業服務樞紐，香港很自然是它們理想的合作夥伴。