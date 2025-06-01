周末港珠澳大橋北上現車龍　議員促縮短預約期至即日

但凡周末或長假期，大批港人北上已成常態。有議員指在上周五(5月30日)傍晚，港珠澳大橋香港口岸現車龍，認為港車北上下一階段可考慮縮短預約期至即日及考慮在新皇崗口岸通車後，推進曾經提出的設立一個深圳口岸通關。至於粵車南下方面，該議員認為先要設香港口岸停車場泊車轉乘服務，必需加強口岸公共交通配套安排。

議員何敬康在社交平台貼文，指港車北上實在是一項非常成功的政策，有效促進大灣區融合，普遍港人也享有跟內地車主和外國車主一樣玩「Road trip」的權利，又指下一階段可考慮進一步優化申請出行的靈活性，例如可以縮短預約期至即日，以及改善目前有人未預約就過關的漏洞。

為了更便利過關，他建議 考慮在新皇崗口岸通車後，推進曾經提出的設立一個深圳口岸通關的目標，但應優先為兩地牌車輛設立跨口岸通行便利之後再實行港車北上深圳口岸通關安排。

政府日前指年底前會公布粵車南下的細節，何認為首階段先設香港口岸停車場泊車轉乘服務可以理解，但必需加強口岸公共交通配套安排，因為目前主要憑機場巴士和的士接駁，未能滿足更大量人流需要，應該考慮以大批巴士接駁港鐵東涌或欣澳站，長遠應考慮東涌綫或機場快綫延伸至口岸。

至於第二階段的措施，他建議考慮容許部分內地車輛進入市區時，必需同時考慮部分內地司機未必即時適應香港和內地駕駛方向不同，可能導致的交通安全問題， 應同時開放澳門車輛可以使用香港口岸停車場，不只粵車南下，更是「澳車東來」。

他建議同時考慮改革現行港澳車輛來往市區安排，加設類似港車北上、澳車北上的「一次性來往港澳市區配額」，讓有需要人士都能網上取得配額後來往兩地，而兩地都是右舦駕駛，駕駛習慣也相近，對兩地經濟同樣有拉動作用。