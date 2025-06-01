皇后山邨房署急洗水缸　居民指仍見髒污　促再洗幾次

粉嶺皇后山邨水質又出事！皇后山邨居民日前在網上平台發文交流有關家中水質情況，有居民指濾水器換上新濾芯後5分鐘後，便已變全黑，被一種「黐立立」的物質布滿，擔憂食水不能入口。雖然房署聲稱近兩日已派員清洗食水缸，不過東網記者今日（6月1日）到場視察，有居民指洗水缸後仍然髒污，雖然比之前有改善，但過濾器要不停更換，希望當局再多洗幾次水缸。

房署昨日（5月31日）表示，已安排昨日及今日兩日清洗全邨7座住宅大廈及皇后山商場的食水缸，並已張貼通告提醒居民。東網記者今早到場，只見皇澄樓泵房旁的水管有大量水流出，疑似屬清冼水缸的水，但不見附近有張貼洗水缸的告示；而皇樂樓地下也有房署工人在泵房工作，未知是否正在清洗水缸。

皇溢樓居民吳太表示，昨午放水給小朋友洗澡時，浴盤內驚現黑色粒粒，該些黑色粒粒全部都有重量，形容「似金屬物體」。她又稱，今日食水仍然髒污，雖然比較前兩日有些改善，但希望房署再繼續洗，現時家中一定要安裝過濾器，以過濾髒污物質，「否則真係飲唔到」；又指幾年前已曾有水質問題，沒想過又再出事，過濾器以往不用頻繁更換，現在「花灑頭一日已髒污」，數天內已換了數次。

皇頤樓居民李女士則表示，因為食水髒污，今早已特地換過濾水器，平時要很久才換一次，近日要經常更換，坦言對食水安全十分擔心，「梗係驚啦！（水質）咁污糟又咁黑、黃黃地呀！」

同樣居住皇頤樓的莊小姐則指，可能因為居住低層，故「唔覺有咁污糟」，家中也有使用濾水器，看新聞說不大問題，加上平日飲食上都會煮熟，近日洗手盆的水也無甚麼奇怪物質，故不太擔心水質問題。