研究指MiC降10%建築成本　當局預留北都土地作研發及測試

現時政府在包括簡約公屋等項目都會使用「組裝合成」建築法（MiC），而Mic早於2017年已由政府推動，並由內地運送組件到港。本屆政府就曾提出為業界在北部都會區提供生產MiC用地，以及探討是否可行。發展局回覆傳媒查詢時指，經過探討後，業界普遍認為大灣區更適合為生產基地，故政府將預留土地主要作MiC研發和測試。

發展局指，政府已預留北都、青衣及龍鼓灣填海區的土地，發展包括MiC等先進產業。當局舉例指，新界北新市鎮將會預留約20公頃土地，其中約6公頃位於「優先發展區」，預計「優先發展區」由政府主導的土地平整工程最早於2028/29年展開。至於為何採用MiC後建築工程投標價格指數仍未下降，當局則指，建築工程投標價格指數於2016年升至高位再回落，於2021年再回升，指出有關指數變化反映工人工資、主要物料、環球經濟環境等因素，而MiC建築目前在整體工程量佔比仍較少，對相關指數影響並不顯著，而當局方引述港大對MiC先導項目的研究稱，採用MiC可使建築成本降低約1成。

2024年4月，發展局提交立法會發展事務委員會文件，指會在北都預留土地，研究在龍鼓灣填海區進一步開發土地，用作MiC檢測認證、技術研發、生產和儲存等。而去年《施政報告》提及推出MiC製造商認證計劃，配合內地作為生產基地。發展局在去年12月提交立法會的文件，就指當局擬於新界北新市鎮預留先進建造業用地，包括提供相關研發、認證、儲存及訓練設施與高效建築，如MiC及「機電裝備合成法」（MiMEP），並未提及在本地生產MiC。