全自由行需配合修例　積金局：目標年內完成立法

當局近年打算推動強積金「全自由行」。積金局行政總監鄭恩賜表示，公眾諮詢已於4月28日結束，強調新政策需配合修例及「積金易平台」技術配套，目標今年完成立法，並與平台全面運作同步推行，以確保僱主強制性供款轉移的透明度。

鄭恩賜今（1日）在電台表示，強積金「全自由行」的公眾諮詢提供的方案分為，「核心方案」適用於5月1日後新入職僱員；以及涵蓋現職僱員的「延展方案」。

配套方面，他指今年3月起「積金易平台」已進入第二階段。他續指，截至5月7日已經有3個計劃，累計8%強積金資產總資產值，及9個計劃完成上線，加入計劃成員已逾400萬人，戶口達1,100萬個，涉及金額達1.3萬億港元，預計該計劃8月初將覆蓋逾20%資產。

行政費方面，他指平台全面運作後將於首2年減36%，10年內減少300億至400億港元，降幅達41%至55%。他表示，平台亦會整合所有戶口至單一電子介面，成員可自助轉換計劃或整合帳戶，提升管理效率。

當局2017年推出，俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」，他認為表現亮眼，年均回報5.7%，現有340萬名戶口參與，資產規模佔總額11%。他又認為，年輕人因其便利性偏好該基金，「隨齡降險」機制自動調整投資組合，毋須頻繁操作。

為協助僱主及成員適應新平台，他指積金局推出多項措施，其中外展隊上門服務已逾3000次、全港18區設服務站安排等級及講解服務、與工會或商會合作舉辦教育講座、強化「強積金基金平台」資訊透明度，公開基金表現與收費排名。他表示，積金局會持續優化強積金制度，包括推動「物有所值」原則審查基金表現，並研究增加供款彈性，以強化退休保障。