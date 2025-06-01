「走出黑盒」壁畫重現　竟然喺呢度....

本港房屋、藝術空間不足。有議員於2021年邀請100名劏房兒童及畫家，創作名為「走出黑盒」的大型壁畫。該議員指壁畫在港「流浪」數年後，終於落戶廣州。她認為本港沒有足夠地方存放畫作，現代社會情緒病情況嚴重，該壁畫是「治療社會心理的過程」，因此最終在內地展出。

議員梁美芬表示，畫作2021年創作時本港仍是非常撕裂的社會，很多家庭在2019年後變得破碎。畫作中央有一個身處盒中、愁眉苦臉的女孩，她表示當時讓100劏房兒童畫出其處境和夢想時感到「幾傷心」。

她舉例，有人幻想自己是「賣火柴的小女孩」、「可以打劍擊」、「可以養狗」等，認為創作壁畫讓兒童表達心聲和處境，就如治愈的過程，畫作的目標是希望劏房孩童最終能「走出黑盒」。

該畫作起初在觀塘一個地方展出一段時間，但她指由於營辦方被業主加租，因此失去展出場地，過去亦曾經將壁畫贈送予上屆政府。她說，由於畫作巨大、資源有限，認為沒有足夠地方存放。

她認為現今無論是全球或國內，社會情緒病情況嚴重，因為疫情、互聯網、一孩家庭等原因，不少人的情緒心理出現偏差。她認為該壁畫是「治療社會心理的過程」，現時廣州南湖遊樂園旁邊的織夢者藝術空間經他們同意後，長期展出該畫作。

她同意本港在藝術或房屋問題方面都缺乏資源，指一直有推動政治、社會心理療愈等各方面的表達藝術，又認為人文素養重要，若用在正途上可法掘更多資源。