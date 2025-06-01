皇后山邨食水現「黑色粒粒」　水務署指洗水缸後會再抽驗

粉嶺皇后山邨食水中出現不明「黑色粒粒」，引起一眾居民恐慌。房屋署今日(6月1日)在社交平台上表示對事件非常關注，已即時採取跟進行動，並與水務署保持緊密聯繫。而水務署則指，於上周五(5月30日)早上收到市民投訴後，已隨即派員到場調查，發現水質清澈，未見供水有異常之處；而為審慎起見，水務署會安排已經完成清洗水缸的樓宇，再抽驗水樣本，確保食水安全。

房屋署表示，為全力保障居民的用水安全，將會加密清洗進入地面水缸前的過濾格的次數；並聽取水務署的技術建議，加密沖洗屋苑範圍內的不同供水設施；又與水務署聯繫，聯合檢查內部供水系統，並研究加強過濾供水系統的措施。而為審慎起見，水務署會安排已經完成洗水缸的樓宇，再抽驗水板，確保食水安全；並將會再抽樣檢查有關受影響單位的食水供應，確保水質清澈。房屋署也會與當區議員及關愛隊緊密聯繫，協助向居民解說，並為居民提供適切的協助。

水務署則指，收到投訴後已先到屋苑外的政府喉管進行水樣本取樣，發現水質清澈，未見供水有異常之處。此外，皇后山邨接收水務署食水供應的供水接駁點已裝設濾網，其密度可阻隔直徑大於0.1毫米的雜質，到目前為止，相關濾網並未發現有黑色沉積物，亦未發現有損毀情況。水務署已從該邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水樣本水質安全。但為審慎起見，水務署已立即安排沖洗供應該邨的政府喉管，經檢視後並無異樣。

此外，水務署稱會繼續從其他方向進行調查，包括詳細檢查供水系統的其他部分；與此同時，皇后山邨物業服務辦事處已按水務署建議於昨日(5月31日)及今日清洗全邨7座住宅大廈及皇后山商場的食水缸。該署續稱十分重視水質安全，並會繼續與辦事處聯絡，密切監察食水情況。