港大研究揭肝癌發展機制　晚期患者有望從源頭根治

肝癌是一種致命疾病，尤其是在晚期階段，治療選擇非常有限。雖然病毒性肝炎、酒精攝取和肥胖等因素會增加肝細胞癌(HCC，肝癌的主要類型)的風險，但生物學家正努力研究促使腫瘤生長的隱藏生物機制。香港大學生物科學學院研究團隊最近發現，關鍵基因VPS72能通過「表觀遺傳」與「脂肪合成」雙重機制令瘤生長、加促肝癌惡化。這項研究成果剛於學術期刊《先進科學》發表。

肝臟是人體的代謝中樞，負責平衡脂肪合成與分解。這種脂肪積累主要由一個關鍵的細胞通路mTORC1控制，它是一種分子開關，能激活脂肪生成基因；另一種調控者是SREBP蛋白，它能直接控制脂肪合成中的酶。然而在肝癌中，肝細胞通路會變得過度活躍，異常堆積脂肪生長。這些夥粒不僅是腫瘤生長的燃料，更會觸發惡性循環。

研究團隊通過分析數千名肝癌患者的基因數據，發現VPS72基因的複製數目增加(即基因數量異常增多)，在超過50%的病例中出現，且與患者存活率下降直接相關，包括作為「組蛋白伴護蛋白」，VPS72基因可透過調控組蛋白改變DNA的包裝結構，從而影響某些基因的開啟或關閉及當促癌通路mTORC1過度活躍時，脂肪合成通路便全面啟動，使癌細胞充滿脂肪，為其快速生長提供能量和材料。簡而言之，基因異常增多不但令VPS72基因失去保護性，還促進癌症通路，並迫使肝細胞過度生成脂肪。

港大生物科學學院教授張江文表示，研究顯示，基因VPS72在肝癌(HCC)中扮演雙重關鍵角色：它既影響基因的調控方式，亦會導致脂肪代謝異常。這些發現不僅有助於解釋肝癌的發展機制，更為治療由脂肪代謝失調驅動的癌症提供了新方向。針對VPS72的治療策略，有望能從根源切斷癌細胞的脂肪供應鏈，為晚期患者帶來曙光。