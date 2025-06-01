人口政策三幅被　冇膽識懶創新永遠輸畀人

立法會將舉行大會，就有議員動議「設立最高層次的專責架構規劃人口政策」作出討論。政府以往曾多次討論人口政策，2013年由時任政務司司長林鄭月娥擔任主席的人口政策督導委員會，發表人口政策諮詢文件，惜來到2025年的今天依然板斧欠奉。日本社會學家曾指出，提升年輕階層的異性交往率是人口政策關鍵之一。面對移民潮，本港究竟應該繼續打出本土情懷「獅子山下」來試圖留人，抑或搞活經濟，甚至即秒起對假難民落閘說不？今集《功夫茶》會探討相關議題。

有議員提出修訂要求訂立人口總量目標，藉此增加高端人口，達到人口呈高質量發展。然而，香港人口老化、出生率下降，加上移民潮衝擊，令勞動人口減少是不爭事實。若所謂「港府最高層設立架構」，仍然是不斷重複「口水尾」，恐怕徒勞無功。

2013年人口政策督導委員會，發表人口政策諮詢文件，建議了五大應對人口挑戰的政策方針，包括吸引更多人投入勞動市場，以增加勞動人口；改善教育及培訓減少技術錯配，以提升勞動人口質素；以更積極進取的策略及訂明目標吸納對象的方法，引入外地人才，在不損及本地工人利益的情況下，考慮更有效的輸入勞工機制；締造有利的環境讓年輕夫婦生兒育女；及透過建立友待長者環境推廣積極樂頤年，並促進銀髮市場發展。來到2025年的今天，上述提及關於人口政策的問題，似乎不盡人意。

直至去年11月，政府仍然在說人力短缺，工會籲釋放婦女勞動力，便知所謂「吸引更多人投入勞動市場」是「搞邊科」。立法會4月一個事務委員會上，有議員便說，有國際頂尖環境技術教授來港兩年也找不到工作，意味「到港人才無用武之地」。「在不損及本地工人利益的情況下」此句，政府只要選擇性失明，對外勞湧港影響就業，本地勞工難議價，工會促保障「港人優先」的新聞視若無睹，那便會自我感覺良好了。至於「讓年輕夫婦生兒育女」，自從推出兩萬元新生嬰兒獎勵金，出生率雖然上升，可惜財赤當前，高官及議員只凍薪不減，卻取消2,500港元學生津貼。有議員指，取消津貼令大量夾心、基層家長叫苦連天，亦惹起不少家長質疑，政府是否不再鼓勵育兒。

日本社會學家山田昌弘指出，在人口持續減少的社會中，該如何提升年輕階層的異性交往率，也是應列為政策議題的項目之一。官媒曾有報道指，﻿全球多地政府推出奇招協助「單身久」脫單，甚至補貼約會費。當中，新加坡家庭及社會發展部設有「社會發展網絡」組織，專門服務單身群體，每年與不同交友平台合作舉行「相親節」；日本亦有地方政府舉辦相親活動；南韓保健福祉部更曾舉辦多次全國性的大型相親活動，協助各地單身男女互相認識。山田昌弘也說，當青年收入不足以養活自己，壓制了青年結婚成家的意願，連帶導致生育率急速下降，動搖勞動人口比例，整體經濟更將進入漫長的衰退期。港府是否思考，由政府出面舉此類活動，從而提升人口。

事實上，與其供養「假難民」年燒逾10億港元，不如立即落閘，將此筆公帑的三成款項拿來抽獎回饋香港市民。其實，2020年香港除夕倒數大抽獎的「墟冚」，市民有目共睹。很多人移民根本缺乏深思熟慮，政府以此製造多一個留港誘因，作為派錢的「變奏縮小版」，並非壞事。