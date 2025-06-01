業服務協進支援計劃接受新申請　8.31截止

為加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動，提高本港水平和對外競爭力，為數2億港元的「專業服務協進支援計劃」下的主計劃，今日(6月1日)起接受新一輪撥款申請，資助由業界主導的非牟利項目。主計劃及專業人士參與活動津貼計劃全年接受項目及活動建議申請，並按季度進行批核。新一輪申請於8月31日截止，政府本月會為有意向支援計劃申請資助的機構舉辦簡介會。

計劃涵蓋會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計、技術測試及分析等服務。不論涉及個別專業服務或跨界別專業服務的項目，均可申請資助。獲批項目最高資助額為300萬元或合資格項目成本總額的90%，以較低者為準。一般而言，推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員及積極參加者在香港以外的交通及住宿費用等。主計劃亦會資助香港境外舉行並為期較長的專業實習／見習計劃，參加人士的交通費和住宿費亦可獲資助。

截至今年5月初，已有超過120個不同項目獲得主計劃資助，當中包括在香港及香港以外地方舉辦的項目。此外，政府在支援計劃下預留5,000萬港元成立專業人士參與活動津貼計劃，資助本港主要專業團體在疫情穩定後參與政府和貿易發展局舉辦的活動，加強向內地和海外市場推廣本港的競爭優勢和專業服務。