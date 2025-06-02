浸大團隊建3D古畫電子教學平台　名畫立體化學生探索畫中世界

經典名畫化身立體教材，供學生以新穎方式學習。浸會大學跨學科團隊在優質教育基金電子學習配套撥款約460萬元的資助下，建立「中國藝術歷史+3D古畫電子教學平台」，將《乾隆西域戰圖十六：凱宴成功諸將士》、《谿山行旅圖》、《明皇幸蜀圖》、《千里江山圖》，以及唐代敦煌莫高窟217窟的其中一幅壁畫，一共將5幅古畫轉化為3D模型，供中小學生可互動探索。學生可「走進」畫中，探索其背後的歷史與文化，研究團隊期望透過此項目，可為傳統文化的傳承與創新開闢新路徑。

學生在老師指導下，可透過電腦或平板電腦旋轉移動3D模型，從不同角度查看畫作，並透過比較3D模型和原畫，了解畫家的視角。浸會大學歷史系副教授、數位未來與人文學科課程主任李建深指出，教學平台配合實體教材，講解畫作的歷史背景與藝術特色，可讓學生在古畫當中，探索相關的中國歷史課題。

李建深以《乾隆西域戰圖十六：凱宴成功諸將士》為例子，畫作由傳教士郎世寧所繪，有別於其他傳統古畫所用的動態多元視角法，畫作以西洋古畫所用的一點透視法繪製，學生則可學習明清時期天主教傳播的特色，清朝歷史、統一多民族國家的鞏固發展等。

李續指，「中國藝術歷史+3D古畫電子教學平台」在2024年下半年推出，至今已有共30多所中小學採用，團隊亦到當中20多所學校進行教學示範及試用，期望日後可將平台推廣至更多學校，甚至拓展到海外。他又透露，目前正計劃與孟加拉的中學合作，利用3D模式教授中國歷史與藝術，深信藝術作為共通語言，可以跨越文化障礙，將傳統文化推廣至海外。