近6萬人參與慢病共治計劃　學會籲篩查三高防心血管病

心血管疾病素來是香港主要死因，其成因與「三高」息息相關。香港心臟專科學院警告，高血壓一旦管理不善，病情會一直下滑，直到心臟、腎臟功能全面衰竭。近年政府推出「慢病共治計劃」，資助45歲或以上未確診市民進行高血壓及糖尿病篩查，截至今年2月已經有近6萬人接受相關服務，其中有近四成人被發現血壓或血糖異常。今年3月，計劃擴至血脂檢查，覆蓋「三高」，學會呼籲合資格人士考慮參加「慢病共治計劃」，及早進行三高篩查控制血壓，防止「心臟爆煲」。

現年68歲的周女士於多年前發現血壓偏高，其上壓長期維持在140至150毫米水銀柱（mmHg）以上，近年更經常感到氣力不足、容易疲倦，但由於誤以為是年紀大機能退化所致，故未有理會病情，亦從未主動求醫。直至她於去年因肺炎入院，經詳細檢查後才確診患有高血壓及糖尿病，並開始接受藥物治療。不過，出院後她的血壓仍未受控，更曾一度飆升至170mmHg，最高甚至超過220mmHg。

在家庭醫生轉介下，她轉到公立醫院跟進治療，醫生建議她盡快進行心臟電腦掃描，結果今年2月的檢查中，發現她的心血管嚴重栓塞，遂於3月接受「通波仔」手術。術後周女士的血壓與血糖可控制在理想水平，日常活動，例如行樓梯、唱歌等亦明顯感覺更有氣有力、呼吸亦更暢順，形容自己有如「重獲新生」。

根據衞生署人口健康調查，有近三成港人患有高血壓，但當中一成並不自知。香港心臟專科學院前院長陳藝賢指，港人血壓失控的源頭，是部分患者可能輕視病情，或藥物依從性不足，高危人士又容易忽略定期檢查的重要性，而公眾對預防高血壓的意識不足，常見運動量不足、肥胖、少食蔬果、吸煙、攝取太多鹽等，令高血壓的威脅步步進逼。

學會會董陳家俊提醒，心臟衰竭及其他併發症是多年高血壓、動脈硬化、心室肥厚等逐步堆疊而來的「終極後果」，而目前醫療界的治療方向是「病程管理」，即從上游源頭着手控制血壓，阻止血管以至心臟結構惡化。