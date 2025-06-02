東方日報A1：闖東壩邊緣禁地　打卡客搵命較飛

政府發展旅遊熱點工作組早前落實推行「四山」旅遊等9個項目。內地端午節連放3日假，西貢萬宜水庫東壩是行山熱點，過去兩日均發現不少旅客無視警告「越界」，不但危坐崖邊及打卡，更有人手持行山杖揮舞，亦有人扮電影《鐵達尼號》主角張開雙手，險象環生。有區議員呼籲漁護署加派人手作出警告，長遠應修改法例增加執法權力。有立法會議員認為相關現象應「撥亂反正」，否則影響香港整體形象及對其他遊客造成不便，但認為透過修例和執法解決有難度，亦有議員認為漁護署本身有權力管理郊野公園的運作並發出告票，因此毋須修例。

在端午節當日，西貢區議員方國珊視察東壩，在破邊洲的「最佳觀賞位置」，目睹不少旅客跨過漁護署「危坡不可越欄」警告牌，危坐地質公園山崖邊，或是做出不同動作打卡。她說：「有人拎住兩支銅鋼棒揮舞，又有人學《鐵達尼號》（主角）打開雙手」。她又引述在場人士說︰「今日吹強風下睇到提心吊膽，非常危險，真的很擔心發生意外。」

本報記者昨日再到現場實地視察，發現不少在場人士跨越寫有「懸崖危險，切勿前進」的告示牌；亦有人士進入並踐踏草叢打卡。一名女子跨過告示牌後，站在距離懸崖不足3步的地方，打開雙手拍照；另一名男子站在懸崖邊緣，向外伸出棍狀物體準備打卡。另有人危坐在懸崖邊，或是坐在欄杆上。

立法會議員李世榮認為相關現象應「撥亂反正」，指有關行為會影響本港整體印象，並對其他遊客造成不便。他認為透過執法處理問題或有困難，可能行為本身未構成牴觸法律，認為執法部門作警告能起阻嚇作用。他又舉例，外地的旅遊景點，會有執法人員使用哨子警告遊客，認為本港可以增加相關人手，認為現時未需修改法律。另一議員林素蔚不認同透過嚴厲執法解決，建議通過社交平台及旅遊事務署宣傳。

對於應否修例，議員楊永杰認為現時未必需要，因漁護署本身已有些權力去管理郊野公園的運作。他指漁護署可考慮增派人手，或安排義工呼籲遊人不要跨過欄杆在懸崖邊拍照，如屢勸不改，漁護署可發出告票，但他認為遊客應從管理入手，因為他們未必懂得本地法律。

議員鄭泳舜認為本港歡迎遊客或行山人士使用行山徑，又認為大部分行山人士「禮貌」。政府發展旅遊熱點工作組，早前落實推行「四山」旅遊項目，他認為應取得平衡，盡量鼓勵遊客到適合位置，同時做足夠的配套，讓行山人士知道相關注意事項。他又舉例，日本富士山、南韓漢拿山之類的景點，亦會有山徑導賞員及小服務等配套及加強宣傳教育。

漁農自然護理署回覆本報查詢，因應近期前往萬宜水庫東壩一帶郊遊的遊人增加，該署已在端午節期間加強郊野公園的管理工作，包括加派人員巡邏，提醒遊人使用正式山徑前往破邊洲觀景台，注意行山安全，以及宣傳愛護環境、妥善處理垃圾等訊息。

該署表示，會繼續向大眾教育宣傳正確使用山徑設施，並按情況於該處增加圍欄及警告牌等，以保障遊人安全。

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