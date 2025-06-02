東壩逼滿遊人　推廣不同山徑錯峰出行

在今年初起，萬宜水庫東壩成為內地社交平台的熱門景點。3月底旅客更「逼爆」東壩，原先晚上7時尾班車的小巴，因有500人排隊等車，加班兩小時至晚上9時，才能疏導人龍。多個部門隨即進行道路改善及優化交通配套，政府在上月初在立法會交代，東壩3月底人流高峰約為4,300人；五一長假期則只有3,000多人次，認為旅客會錯峰出行，又稱長遠希望把來港旅客分散到不同行山路徑。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩上月初在立法會表示，政府過去曾舉行跨部門會議就萬宜水庫東壩情況制訂優化措施，認為五一長假期間在大量旅客到訪下仍大致暢順。但她指不能無限量在郊野公園增加交通服務，發展生態旅遊時要以保護生態環境及可持續發展為前提。

她當時指政府長遠希望把來港旅客分散到不同行山路徑，例如城門水塘、大欖涌千島湖等，當局會聯同旅發局加強向旅客推廣香港其他行山路線，漁護署亦會加強郊野公園的管理工作。

當時有議員追問當局是否曾評估東壩作為生態保護區的人流上限，舉例長假期間每日或有200至300架次車輛穿梭，建議政府設立預約制度限制人流、保護生態。羅淑佩同意要平衡生態保育和景點便利，稱東壩成為旅遊熱點後，3月底人流高峰約為4,300人；五一長假期亦只有3,000多人次，認為旅客會錯峰出行，會考慮在預約交通工具方面動腦筋。