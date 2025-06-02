大欖隧道實施新收費首個工作日　政府稱會密切留意交通情況

政府前日(5月31日)收回大欖隧道，同日起實施新收費和「易通行」，今日(6月2日)是實施後首個工作日，運輸及物流局局長陳美寶今晨初步視察現場後表示，指凌晨零時至早上6時，隧道車流比以往多約一成，預期能夠有效紓緩屯門公路繁忙時段車流5%。她指，大欖隧道實施「易通行」後，車輛毋須停下繳費，車速比以往快，進入隧道情況暢順。

陳稱，將會密切留意大欖隧道交通情況，重申要從交通管理角度出發，有效善用隧道剩餘容量。她續稱，昨日星期日(6月1日)大欖隧道平均車流，比以往增四成，符合預期及屬於可控範圍。

另外，陳提到，將全面檢視政府隧道收費政策，指過去有隧道多年沒有加價，會考慮率先作出調整，包括香港仔隧道及城門隧道等，另有新隧道建造落成，例如將於年中落成的中九龍繞道，會積極探索收取隧道費，以達收回成本原則，就隧道收費的檢討，當局會於6月下旬到立法會交代。

大欖隧道在新收費下，所有車種的收費均較以往收費為低，減幅介乎22%至80%不等。其中，私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一18元；電單車各時段收費為私家車的40%，介乎7.2元至18元。的士及其他商用車（如貨車、巴士等）則維持所有日子固定收費，的士28元，其他商用車43元。