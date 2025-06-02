情侶上海迪士尼拍照受阻　與一家3口爆衝突2人傷

上海迪士尼度假區周日（6月1日）有一對情侶與一家三口因拍照問題爭執，雙方更打大出手。當地警方同日通報，涉事雙方各有人受傷，調查處理工作正在進一步開展中。

網上流傳影片顯示，一名身穿格仔衫的女子和身穿黑色T恤的男子，與一名穿白色T恤的男子發生衝突，旁邊有一名女子單手抱着孩子，另一隻手拉格仔衫女子。期間，格仔衫女子用手推抱孩女子時，手部接觸到孩子頭部。據指，事發於上海迪士尼樂園瘋狂動物城。上海迪士尼度假區相關部門工作人員指，涉事雙方因拍照打卡發生口角，繼而引發肢體衝突，有擦傷和扭傷。

上海市公安局浦東分局官方微博周日通報，上周六（5月31日）傍晚6時許，浦東公安分局接報稱迪士尼樂園內有人打架。經初步調查，22歲男子閆某某與女友在拍照時，因36歲男子劉某某夫婦的女兒進入拍攝畫面，雙方發生口角後引發肢體衝突，造成閆男和劉男互有皮外傷，小女孩未受傷。上海迪士尼度假區相關部門提醒，市民假期出遊遇到糾紛要保持理性和冷靜，及時尋求工作人員和警方幫助，妥善處理糾紛。