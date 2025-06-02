美斥違反日內瓦經貿會談共識　華批無理指摘

美國特朗普政府日前指控中國違反中美日內瓦經貿會談共識，中國商務部周一（2日）回應指中方本着負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識，反觀美方在會談後陸續新增出台多項對華歧視性限制措施。中方堅決拒絕無理指摘，如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。

商務部表示，中美於5月12日發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》後，中方依照聯合聲明達成的共識，取消或暫停了針對美國對等關稅採取的相關關稅和非關稅措施。中方本着負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識，中方維護權益是堅定的，落實共識是誠信的。反觀美方，在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，包括發布AI晶片出口管制指南、停止對華晶片設計軟體（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。這些做法嚴重違反兩國元首1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，不僅不反思自身，反而倒打一耙，無端指摘中方違反共識，這嚴重背離事實。中方堅決拒絕無理指責。

《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》是雙方在相互尊重、平等協商原則下達成的重要共識，成果得來不易。中方敦促美方相向而行，立即糾正有關錯誤做法，共同維護日內瓦經貿會談共識，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。