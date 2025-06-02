菲斥華待南海鄰國有違和平崛起　華反批為美作倀

菲律賓防長特奧多羅周日（1日）在新加坡舉行的安全論壇香格里拉對話演講時，指摘中國對待南海鄰國方式有違和平崛起的承諾。中國國防大學代表團孟祥青少將回應指，相關言論罔顧事實、煽動對抗、挑撥離間，與地區和平穩定的大趨勢背道而馳，與絕大多數國家拒絕選邊站隊，堅持獨立自主以及要和平、要發展、要交流、要合作的共同願望格格不入，中方堅決反對、決不接受。

針對特奧多羅的指摘，孟祥青表示，中國過去、現在、將來都不會爭奪霸權，更不會以大欺小，但也絕不會縱容和允許個別國家通過歪門邪道以小訛大，倚小賣小，胡作非為，反斥菲方到處渲染中國威脅，甘當域外勢力的棋子。他又指，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方依法依規採取必要措施驅離非法目標屬合情、合理、合法，菲律賓「倚外鬧海」，挑釁侵權以及域外勢力干涉，是導致南海局勢緊張的根源。

孟祥青特別指出，美國在菲部署「堤豐」中導系統，實質上是進攻性武器，菲方曾承諾在相關演習後撤走，卻一再食言，把地緣對抗和軍備競賽帶到域內，完全是開門揖盜、為虎作倀之舉。中方反對域外國家以航行自由為名損害中國領土主權和海洋權益，存在的爭議堅持由直接當事國通過對話協商談判妥善管控解決，海上和平堅持由中國和東盟國家共同努力維護。他正告菲方如執迷不悟，中方必將奉陪到底。