長榮客機煞車系統故障　高雄飛香港延約4小時

台灣長榮航空一班載有168名旅客的航班，原定周日（1日）下午從高雄小港機場飛往香港機場，準備起飛時疑發生煞車系統故障，停在跑道，造成其他多班航班起飛受阻、延誤。涉事長榮航班最終延遲約4小時起飛。

當日由空中巴士A321執飛、編號BR849的長榮航班原定下午4時45分起飛，故障發生後，該機停在跑道等待救援，導致華信航空、澳門航空的飛機需改從中間轉彎起飛。原定從高雄飛往花蓮的華信AE7931航班受影響，延至傍晚6時14分起飛。航空公司後來緊急調來地勤拖車拖走涉事飛機，詳細故障原因仍待釐清。長榮航空事後回應指，BR849航班在滑行準備進跑道時，按照標準作業程序解除煞車後，飛機無法推進，基於安全考量返回停機坪檢查。經檢查後確認飛機無異常，已於當晚8時29分起飛。

此外，國泰航空CX459航班原定同日晚上7時10分從高雄飛往香港，也因機械技術問題延遲，經工程人員檢測妥善後，飛機於當晚8時10分起飛。國泰航空其後發聲明，對受影響旅客表示歉意。