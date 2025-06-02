兩漢涉謀經香港偷運美軍設備赴華　美司法部起訴

美國司法部上周五（5月30日）公布起訴一名中國籍男子和一名英國籍男子，他們涉嫌在美國境內招攬他人阻止美國公民進行反華活動，並試圖竊取美軍國防設備經香港偷運給中方，目前被控共謀罪、跨州跟蹤、違反《武器出口管制法》和走私罪。他們已在塞爾維亞落網，美方正尋求引渡回美受審。

被告是43歲中國籍男子崔光海（Cui Guanghai，音譯）和有美國永居權的63歲英籍男子米勒（John Miller）。法庭文件顯示，2023年10月開始，崔光海和米勒在美國境內招募兩名人士阻止一名美國人在亞太經濟合作組織（APEC）峰會進行反華活動。在峰會前夕，崔光海和米勒指揮並協調一項跨州計劃，監視上述反華人士，在其汽車安裝跟蹤裝置並劃破輪胎，購買並銷毀該人士創作的反華藝術雕像。文件指出，被招攬的兩人其實與聯邦調查局（FBI）有聯繫，按照FBI指示行事，但崔光海和米勒並不知情。

至今年春季，案中反華人士計劃公開新的反華藝術雕像，崔光海和米勒向另外兩人支付約36,500美元（約28.5萬港元），試圖阻止雕像展示。該兩人同樣與FBI有聯繫，按照FBI指示行事。

另一份法庭文件則指控，崔光海和米勒從2023年11月開始向兩名人士採購美國國防物品，包括導彈、防空雷達、無人機和加密設備，以便從美國非法出口到中國。他們討論了從美國出口加密設備到中國的方法，包括把設備隱藏在攪拌機、小型電子設備等，然後先把設備運往香港。崔光海和米勒透過向一個美國銀行帳戶支付約1萬美元（約7.8萬港元）作為加密設備的押金。